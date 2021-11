PARLAMENTARI IN FUGA DA ITALIA VIVA ? 10 PRONTI A LASCIARE MATTEO RENZI ?

Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano La Stampa sarebbero almeno 10 i parlamentari pronti a lasciare Italia Viva e Matteo Renzi, già prima della elezione del Presidente della Repubblica: una piccola fuga che renderebbero ancora piu’ scarno il gruppo di IV in Parlamento, oggi composto da 43 tra senatori e deputati. La decisione sarebbe legata alla possibile esplosione dell’inchiesta sulla Fondazione Open e sui fondi ricevuti dalla stessa nel corso degli ultimi anni, con Matteo Renzi finito al centro dell’indagine della Procura di Firenze. L’ex Presidente del Consiglio dei Ministri, intanto, si dichiara tranquillo e bolla come semplici voci le notizie di un addio di massa al partito: “Dieci parlamentari lasciano Italia viva? Mi sembra lo stesso giochino che invano provarono a fare durante l’ultima crisi di governo. Ai nostri parlamentari non possiamo che dire grazie per aver reso possibile l’arrivo di Draghi». L’ex presidente del Consiglio, intanto, ha ancora tre giorni per farsi interrogare dai magistrati di Firenze nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per finanziamento illecito ai partiti; ma fonti a lui vicine escludono che si presenterà davanti ai pm Luca Turco e Antonino Nastasi.”

Share on: WhatsApp