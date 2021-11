PD SALERNO, MANCAVA SOLO IL CASO DELLE TESSERE FALSE ALLA VIGILIA DEL CONGRESSO

Il Partito Democratico in Provincia di Salerno, da qualche settimana, non riesce a trovare serenità: dopo le inchieste giudiziarie che hanno toccato, comunque, iscritti al Pd, adesso deve fare i conti con il caso – anche questo giudiziario – delle presunte tessere false, sottoscritte nel 2017, da parte di uno dei fedelissimi del Presidente De Luca e di Piero De Luca: Andrea Reale, sindaco del Comune di Minori. Una vicenda giudiziaria che arriva alla vigilia della celebrazione del Congresso Provinciale del Partito Democratico, in programma il prossimo 11 Dicembre, e dopo che un’altra Provincia campana – quella di Avelino – è stata travolta dallo scandalo delle 6.000 e passa tessere effettuare, on line, nel corso di una sola notte. Un clima poco sereno, un’atmosfera di dubbi e di sospetti che accompagnerà la celebrazione del Congresso Provinciale del Partito Democratico di Salerno.

