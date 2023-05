PARLAMENTO EUROPEO. LUCIA VUOLO (FORZA ITALIA-PPE): “FONDI EMILIA ROMAGNA, UNITI PER RICOSTRUZIONE”

“Emilia Romagna: fondi per le popolazioni ed imprese, piani di prevenzione. Uniti con coraggio per la ricostruzione” Così l’Europarlamentare Lucia Vuolo, Forza Italia – PPE, dinanzi al dramma dell’Emilia Romagna, esprime la sua vicinanza alla popolazione, ai familiari delle vittime e sottolinea le azioni di sostegno economico ai territori anche attraverso la politica europea.

“La mia vicinanza ai familiari delle vittime. Sono accanto alla popolazione dell’Emilia Romagna che sta vivendo giorni terribili dimostrando forza, raccogliendo coraggio e restituendo atti di profonda generosità e solidarietà. – dice la Vuolo – I soccorritori ed i volontari sono l’immagine di una Italia che ci commuove e davanti alle tragedie non si arrende. A questa Italia dobbiamo delle risposte, che già ci sono e continueranno ad esserci.

Nelle scorse ore il Governo italiano si è mosso sul piano europeo e l’Europa ha risposto mobilitando offerte di impianti di pompaggio da Austria, Bulgaria, Germania, Francia, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia attraverso il meccanismo UE di protezione civile. Il servizio Copernicus dell’UE ha anche fornito una mappatura satellitare di emergenza delle aree colpite, in seguito a una richiesta della Protezione civile italiana del 16 maggio.

La rapidità nella risposta del Governo italiano e l’orgoglio della popolazione sapranno fare la differenza nel recuperare tutto quanto perso. Sono certa che il nostro Paese si adopererà per snellire la burocrazia e l’iter delle autorizzazioni per le manutenzioni sia per l’Emilia-Romagna sia per tutto il territorio nazionale. Come delegazione italiana di Forza Italia del Gruppo PPE abbiamo presentato un’interrogazione alla Commissione Europea sull’emergenza maltempo in Italia. La nostra azione in Europa, per quanto di competenza, andrà avanti senza sosta a sostegno delle comunità”.