PIETRO ALIBERTI (OVERCAR GARAGE SALERNO): “NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SETTORE IN CRESCITA”

Dal suo osservatorio privilegiato della stanza dei bottini di Overcar Garage Salerno, giovane azienda del settore della vendita e del noleggio delle autovetture, Pietro Aliberti, amministratore della società e da anni impegnato nel mondo dell’auto, fornisce un quadro preciso dell’andamento di un mercato che, negli ultimi mesi, ha risentito prima della crisi energetica e poi della difficoltà nella consegna delle macchine nuove.

“Senza dubbio” sottolinea Pietro Aliberti ” c’è stato un aumento importante dei prezzi, dovuto alla congiuntura di un mercato nel quale la crisi industriale, sopratutto nella componentistica, ha prodotto un forte rallentamento della produzione dei veicoli ; la naturale conseguenza è stata dunque l’aumento dei costi delle vetture disponibili in rapporto alla richiesta. Rispetto allo scorso anno, la situazione sta gradualmente tornando alla normalità per cui riteniamo di poter essere ottimisti per il prossimo futuro.”

Poi la analisi sull’andamento del mercato del noleggio a lungo termine: “I dati di mercato locale sono sostanzialmente in linea con quelli nazionali; il settore più in crescita ci appare quello del noleggio lungo termine, nel quale grazie alle tante soluzioni disponibili la clientela si mostra più favorevole alla soluzione “tutto incluso”, per la quale in un’unica rata sono compresi tutti i servizi, dall’assicurazione alla manutenzione del veicolo.”