PARTITO DEMOCRATICO. A SALERNO I CASI DI EBOLI E BATTIPAGLIA, POI LA GRANA PROVINCIALI 2021

Cosa è accaduto a Battipaglia, in occasione delle Comunali 2021, ma, soprattutto, cosa è successo ad Eboli e quali provvedimenti bisognerà adottare per il futuro: sono questi i primi nodi da sciogliere per la Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Salerno, alla fine della fase elettorale che ha coinvolto numerosi comuni del salernitano. A Battipaglia la Segreteria è chiamata ad una scelta: rompere, definitivamente, con il passato e con i suoi esponenti – che oggi siedono in maggioranza con la Francese – oppure seguire la strada della mediazione, che sembra quella piu’ accreditata. Piu’ o meno, lo stesso discorso vale anche per Eboli, dove il dibattito, soprattutto negli ultimi giorni, si è acceso attorno alla figura del Commissario Cittadino del Partito Democratico Sgroia, finito sotto accusa per la decisione di sostenere la candidatura di Cuomo, perdente al ballottaggio. Intanto, tra poco piu’ di un mese bisognerà depositare la lista dei 16 candidati alla carica di consigliere provinciale: il Partito Democratico parte con i favori del pronostico, è il partito che puo’ ottenere il maggiore numero di seggi a Palazzo Sant’Agostino e l’elezione di questo o quel sindaco della Provincia dipende, solo ed esclusivamente, dalle scelte che verranno fatte, nei prossimi giorni, nella sede di Via Manzo a Salerno.

