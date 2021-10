CONSIGLIO REGIONALE. ARRIVA IN AULA IL 26 OTTOBRE IL DEF PER L’ANNO 2022

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà il 26 ottobre 2021 dalle ore 10 alle ore 12,30 per l’esame della proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 20 luglio 2021, n. 7 (Istituzione e disciplina del registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.”, del “Regolamento di attuazione della legge regionale 24 giugno 2020, n. 15 (Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti di Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori)” e delle seguenti Mozioni: “Programma per l’attivazione degli ospedali di Comunità”, “Trasporto Pubblico Locale. Progetto di fusione EAV e AIR e assorbimento CLP SPA – Fallimento Buonotourist, “Organizzazione dei tribunali ordinari e degli Uffici del Pubblico Ministero – iniziative in favore del ripristino del presidio giudiziario di Sala Consilina”, “Istituzione dei Servizi delle professioni sanitarie negli Enti del SSR: piano del fabbisogno del personale degli Enti del SSR – individuazione fabbisogno dirigenti professioni sanitarie”, “Incendi in industrie e depositi di materiale plastico”, “Modifiche al regolamento regionale n. 11 del 29/10/2019 – Nuova disciplina per l’assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”, “Estensione del servizio di alta velocità alla stazione di Aversa, “Istituzione della giornata celebrativa delle Radio libere 1976: 45 anni di libertà d’antenna”, “Mercato Ortofrutticolo di Giugliano in Campania – provvedimenti” . Nello stesso giorno il Consiglio si riunirà anche dalle ore 13 alle ore 15,30 per l’esame del Documento di Economia e Finanza della Regione Campania. – DEFRC 2022-2024 e Risoluzione.