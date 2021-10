IL NATALE IN AULA DEI PARLAMENTARI PER L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA 2021

E’ già pronto il calendario per la discussione e l’approvazione, nei due rami del Parlamento, della Legge Finanziaria 2021, scritta e concepita dal Governo Draghi, meglio ancora da Mario Draghi e dal Ministro dell’Economia Franco. I partiti si preparino ad una semplice ratifica, magari facendo finta di inserire qualche emendamento, perchè, mai come quest’anno, la manovra arriverà in aula non solo blindata ma anche vergata dalla firma di Super Mario. E mica sarà la Finanziaria del Governo Conte 2 ?

La settimana prossima è atteso dal consiglio dei Ministri il via libera al disegno di legge di Bilancio, che dovrebbe essere depositato al Senato il 2 novembre.

Come per le ultime due sessioni di bilancio, anche quest’anno la manovra dovrebbe ricevere solo due letture: una dal Senato e una dalla Camera. Montecitorio, per rispettare i tempi di approvazione, dovrà tuttavia limitarsi ad approvare il testo blindato del Senato. Sarà quindi Palazzo Madama l’unica camera dove potranno concentrarsi le modifiche parlamentari al testo approvato dal governo. Il via libera del Senato dovrebbe arrivare entro la settimana tra il 13 e 17 dicembre.

Una volta approvato dal Senato, il Decreto fiscale giungerà blindato alla Camera per l’ok definitivo.

Ricevuto dal Senato il disegno di legge di Bilancio, Montecitorio ha come obiettivo dare l’ok definitivo al testo (senza quindi apporvi modifiche) nella settimana prima di Natale, quella che va dal 20 al 23 dicembre.