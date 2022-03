PARTITO DEMOCRATICO CAMPANIA. 30 GIORNI DI TEMPO PER EVITARE IL COMMISSARIAMENTO

Ci sono 30 giorni di tempo, dalla presentazione delle dimissioni dell’ex Segretario Regionale Leo Annunziata, per evitare il Commissariamento del Partito Democratico della Campania: un mese preciso, che scade il 22 Aprile, per scongiurare che il Segretario Nazionale Letta nomini un commissario straordinario, alla vigilia delle elezioni amministrative, con il compito di traghettare il partito verso il Congresso Regionale Straordinario. E per evitare tutto questo il Pd della Campania deve trovare, sempre entro il prossimo 22 Aprile, un accordo che coinvolga almeno il 70% dei membri dell’Assemblea Regionale, su di un nome che possa diventare il nuovo Segretario Regionale del Partito Democratico. Una sfida difficile e complicata alla quale, da giorni, stanno lavorando gli uomini del Presidente della Regione De Luca, infastidito dalla macchia della nomina di un commissario che potrebbe mettere le mani anche sulla gestione delle candidature in vista delle prossime elezioni politiche del 2023.

