SALERNO. LE PRESSIONI DEI CONSIGLIERI PER UN RIMPASTO DI GIUNTA. PRIMA C’E’ IL BILANCIO

Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è sotto pressione: le richieste, pressanti, di un rimpasto o, quanto meno, di un aggiustamento della attuale Giunta Comunale arrivano da piu’ parti, soprattutto da alcuni consiglieri comunali, rimasti fuori dalla prima distribuzione delle deleghe, che oggi rivendicano un ruolo piu’ significativo nel Governo della Città. Nulla si muoverà, comunque, prima del voto sul Bilancio di Previsione 2022 che, secondo alcune voci che giungono da Palazzo di Città, essere anticipato da un piccolo terremoto all’interno della Giunta Comunale: un documento sempre piu’ difficile da predisporre e da votare, con tanti dubbi e perplessità da parte di chi ha il compito di redigerlo, almeno materialmente. Chi, allora, potrebbe lasciare la Giunta del Napoli bis ? I tecnici, gli esterni, sono da tempo nel mirino di numerosi consiglieri comunali di maggioranza che hanno compreso che il punto debole dell’amministrazione sta proprio in chi, almeno non direttamente, è rimasto fuori dall’ultima campagna elettorale per le Comunali. Un fuoco incrociato che, adesso, potrebbe arrivare all’interno delle Commissioni, in modo particolare quella Urbanistica e quella del bilancio.

