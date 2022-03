Il segretario regionale del Pd in Campania Leo Annunziata si è dimesso.

L’ufficializzazione della decisione è passata con una lettera che lo stesso Annunziata a inviato al segretario nazionale Enrico Letta per “comunicare – si legge – le mie irrevocabili dimissioni da segretario del Partito Democratico Campania per motivi strettamente personali”. Annunziata era segretario del Pd in Campania dal marzo 2019.