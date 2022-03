PD, DIMISSIONI ANNUNZIATA. IL RINGRAZIAMENTO DEI GIOVANI DEMOCRATICI

I Giovani Democratici della Campania ringraziano il segretario dimissionario del Partito Democratico della Campania, Leo Annunziata, per il lavoro svolto fino ad oggi e per l’attenzione dimostrata, pur nella difficoltà di un tempo come quello che abbiamo vissuto, al mondo politico giovanile.

Restiamo a disposizione, come sempre, del Partito Democratico della Campania, affinché quest’ultimo porti avanti in futuro le idee che Annunziata ha espresso nella sua lettera di dimissioni e in particolare quelle dedicate ai giovani: “E’ fondamentale coinvolgere i giovani in questo processo di cambiamento per attingere nuova linfa ed entusiasmo. Sono certo che noi tutti, insieme, saremo capaci di farlo. La politica non è nient’altro che questo: impegnarsi per rendere il presente migliore e costruire un futuro all’altezza delle aspettative”.