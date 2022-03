PD CAMPANIA, DE LUCA PUNTA A SOLUZIONE SPRINT CON LA NOMINA DI GRAZIANO SENZA CONGRESSO

Evitare il Congresso Regionale del Partito Democratico della Campania e puntare ad una soluzione sprint, convocando semplicemente l’assemblea regionale, per eleggere Stefano Graziano nuovo Segretario Regionale del Pd: è questa la road map di Vincenzo De Luca per chiudere, in tempi rapidi, la mini crisi politica provocata dalle dimissioni del Segretario Regionale Leo Annunziata. Intanto, da Roma, ancora non hanno dato una indicazione e ci potrebbe essere anche la decisione di indire un congresso regionale per l’elezione del nuovo Segretario. Quando ? Ovviamente si tratterebbe di arrivare almeno a settembre e, di sicuro, dopo le elezioni amministrativa di inizio giugno. Ed intanto? Chi condurrà le trattative per le prossime comunali in Campania ? Ci potrebbe essere anche la nomina, seppure temporanea, di un Commissario ? Tutte le soluzioni sono sul tavolo ma non tutte piacciono a De Luca ed al suo gruppo dirigente.

