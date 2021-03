PARTITO DEMOCRATICO. IL NODO ALLEANZE IN CAMPANIA PER IL SEGRETARIO LETTA

Scommetteteci qualsiasi cifra: da oggi inizia il braccio di ferro tra la Segreteria Nazionale del Partito Democratico e quella della Regione Campania per le alleanze in vista delle prossime comunali 2021. Lo scontro è quasi scontato, manca solo capire quando inizieranno gli atti di accusa reciproci tra i vertici del Pd, che hanno chiaramente confermato la vocazione ad una alleanza con il M5S, ed i rappresentanti campani del Partito Democratico, che reduci dalla campagna elettorale per le Regionali 2020 non vogliono cambiare strategia. Quanto peserà la linea nazionale del PD ? E quanto, invece, l’autonomia dei territori ? In tutto questo dibattito, che sarebbe anche naturale, c’è l’aggravante: Enrico Letta e Vincenzo De Luca, lo sanno anche le pietre, hanno un pessimo rapporto ed ora che i rapporti di forza si sono invertiti potrebbe anche arrivare qualche ripicca politica dell’ex Presidente del Consiglio.

