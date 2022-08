PD. IL COMMISSARIO REGIONALE BOCCIA ACCOGLIE SUSANNA CAMUSSO PER LA FIRMA DELLA CANDIDATURA

Per l’ex Segretario Generale della Cgil Susanna Camusso a Napoli, per la firma in calce alla candidatura a capolista per il Senato nella Circoscrizione Campania 2, è arrivato il Commissario Regionale del Partito Democratico Francesco Boccia a fare gli onori di casa. Adesso partirà la campagna elettorale sul territorio dell’ex leader sindacalista che avrà, con ogni probabilità, come punti di riferimento tutte le segreterie territoriali della Cgil delle province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta.

