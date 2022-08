ROSARIA CHECHILE: “BASTA CON LA POLITICA ATTIVA NEL PD. POLITICHE? IN BOCCA AL LUPO A PIERO DE LUCA”

“C’è un momento in cui le scelte vanno fatte con chiarezza, per il rispetto di chi ti sta accanto, soprattutto in famiglia e nel lavoro.

E’ per questa ragione che ho deciso di lasciare il percorso politico che avevo iniziato all’interno del Partito Democratico senza abbandonare quanti hanno creduto nelle battaglie per i diritti dei più fragili che hanno contraddistinto la mia azione.”

Lo scrive Rosaria Chechile.

Per quanto riguarda le imminenti elezioni politiche, il partito democratico di Salerno ha individuato le migliori energie che sapranno interpretare al meglio, a Roma e sul territorio, le linee programmatiche nazionali. Quanto a me, con la disciplina e la serietà che mi sono proprie, sostengo convintamente le scelte effettuate dai vertici del PD e auguro un grande in bocca al lupo a Piero De Luca, capolista a Salerno e Avellino, e a tutte le compagne e i compagni di partito che sono impegnati in questa complessa tornata elettorale. Buona campagna elettorale a tutti. Viva il Partito Democratico.