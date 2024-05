PD IN CAMPANIA, NIENTE CONGRESSO FINO ALLE REGIONALI DEL 2025: LA LINEA DELLA SEGRETARIA SCHLEIN

Ancora un anno, ed oltre, senza un Segretario Regionale eletto e senza un’assemblea regionale del Partito: sarebbe questa la linea della Segreteria Nazionale del Partito Democratico per la Campania dove, dal marzo del 2023, il partito è commissariato con il senatore Antonio Misiani che è stato chiamato a guidare in Pd nella Regione di Vincenzo De Luca. Senza congresso, senza i nuovi vertici regionali, tutta la questione terzo mandato per De Luca in Regione Campania resta, saldamente, nelle mani della Segreteria Nazionale, evitando colpi di mano locali, come già avvenuto in passato.

Per il momento si tratta, solo, di una ipotesi ma che sarà chiarita al termine della campagna elettorale per le Europee dell’8 e 9 giugno. A quel punto è probabile che inizi un nuovo scontro tra il Pd della Campania e Roma, anche se sarà determinante il dato elettorale raccolto, non solo in Campania ma in tutt’Italia, da Elly Schlein.