IL PREMIER GIORGIA MELONI: “CON LA SINISTRA NON CI POSSO STARE NE’ IN ITALIA NE’ IN EUROPA”

“Con la sinistra non ci posso stare né in Italia, né in Europa, né da nessuna parte”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un’intervista con Skuola.net, sottolineando la distanza ideologica tra il suo partito e le forze politiche di sinistra. “Sono due modelli alternativi l’uno all’altro,” ha spiegato Meloni. Invece, ha aperto alla possibilità di alleanze con il Partito Popolare Europeo, affermando: “Con tutto quello che è centrodestra, come accade in Italia, si trovano delle sinergie. Io penso che anche in Europa vada costruita una maggioranza compatibile.”

Meloni ha inoltre commentato le speculazioni su un secondo mandato per Ursula von der Leyen come presidente della Commissione Europea: “Tutti parlano del presidente della Commissione. Secondo me il presidente della Commissione è l’ultimo dei problemi perché il punto non è chi fa il presidente della Commissione, il punto è qual è la maggioranza che lo sostiene.”