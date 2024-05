CASTEL SAN GIORGIO, PRIMO COMUNE PER SCOMMESSE ON LINE: IL MONITO DEL SINDACO LANZARA

Il sindaco Paola Lanzara interviene all’indomani della diffusione dei dati di Federconsumatori sul fenomeno del gioco d’azzardo on line.

«Ci lascia preoccupati la notizia che il nostro comune sia tra quelli dove si registra una delle più alte percentuali di giocatori d’azzardo on line. Il rapporto di Federconsumatori e Cgil dipinge un quadro che deve vedere una mobilitazione generale.

Da sindaco, insieme a tutta l’amministrazione comunale, in sinergia con la Cgil, la Asl, i medici di base, le parrocchie, la Scuola, Libera e tutte le associazioni del territorio, intendo aprire al più presto un dibattito ed accendere i riflettori su di un fenomeno allarmante, che deve vederci tutti in prima linea.

Con l’assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano, vista l’aggiudica della gara per il nuovo Centro per la Famiglia che sarà attivo da settembre sul nostro territorio, intendiamo sin da subito avviare, tra le molteplici attività a sostegno delle famiglia e delle tante fragilità e criticità, proprio uno sportello per contrastare il problema della dipendenza dal gioco d’azzardo.

Già lunedì convocherò una riunione al Comune per iniziare ad affrontare, anche con l’ausilio di professionisti del settore, questa piaga sociale che purtroppo affligge tanti altri comuni.

Siamo aperti al contributo di tutti, perchè il contrasto a questo fenomeno sia il più forte e partecipato possibile.

Questa onta va lavata con i riflettori, questo faro non lo spegneremo mai più.

Mi rifiuto di far marchiare e catalogare così i miei concittadini»-ha concluso il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara.

