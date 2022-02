PELLEZZANO. AL VIA BANDO PER LA COSTRUZIONE DI UN CAMPO DI PADEL

• un edificio per spogliatoi e servizi

L’appalto prevede la concessione avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione nonché la gestione di un impianto sportivo per campi di padel nella località sopra indicata, comprensivo di:

Si tratta di un appalto misto di servizi e lavori, nel quale assume rilievo principale la parte relativa ai lavori, per cui, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i concorrenti devono essere qualificati sia per l’esecuzione dei lavori che per la gestione