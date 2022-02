NOCERA SUPERIORE. FDI CONTRO IL SINDACO: “CARTELLE ESATTORIALI IN ARRIVO E LUI SI E’ AUMENTATO L’INDENNITA’ “

“In un momento di grande crisi economica e sociale, con tantissime attività ferme da mesi a causa del Covid, il Sindaco Pro Tempore di Nocera Superiore non trova migliore rimedio se non quello di inondare famiglie ed imprese con cartelle esattoriali, piene di interessi e di sanzioni, per chi, suo malgrado, non è riuscito a fronteggiare il pagamento regolare dei tributi comunali.”

Lo scrivono i consiglieri comunali di Fdi Amato, Fabbricatore e Pagano.

“Nessuna giustificazione, sia ben chiaro, ma sarebbe bastato qualche piccolo accorgimento per evitare di spargere ulteriore depressione nel nostro tessuto economico, messo a dura prova negli ultimi due anni. Il Sindaco, evidentemente, non conosce il territorio, non conosce le difficoltà di tanti cittadini e ne è la conferma il fatto che, insieme all’intera Giunta, come primo atto del 2022, ha pensato di aumentarsi l’indennità.”