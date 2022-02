CONSIGLIO REGIONALE. OK ALL’UNANIMITA’ PER INGRESSO DI CARMELA RESCIGNO

La Giunta per le Elezioni del Consiglio Regionale questa mattina, dopo il rinvio della scorsa settimana, ha votato all’unanimità per l’ingresso in Consiglio Regionale di Carmela Rescigno, prima dei non eletti nella lista di Fratelli d’Italia a Napoli, dopo il provvedimento di sospensione, emanato dal Ministero dell’Interno, nei confronti del Consigliere Regionale Marco Nonno. Quest’ultimo, dopo una sentenza di condanna emessa in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, è stato raggiunto dalla sospensiva per 18 mesi, salvo che prima intervenga un nuovo provvedimento della magistratura. Carmela Rescigno, dunque, entrerà ufficialmente in Consiglio Regionale nella prossima seduta.

