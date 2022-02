IL M5S DICE NO ALLA SOPPRESSIONE DELLA CORSA FRECCIA ROSSA SALERNO-ROMA

“Nelle scorse ore – spiegano gli esponenti del Movimento 5 stelle – abbiamo raccolto le sollecitazioni di molti pendolari preoccupati per l’impossibilità di prenotare i biglietti online a partire dal mese di Aprile. Il treno Frecciarossa Salerno-Roma delle 5.20 non dovrà essere soppresso. La corsa delle 5.20 è in assoluto la più gettonata e consente a decine di insegnanti e ai tantissimi impiegati che operano nella capitale di raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro in perfetto orario. Cancellarla comporterebbe disagi nei confronti di decine centinaia di cittadini della provincia di Salerno”. Lo denunciano la Senatrice del Movimento5 stelle Felicia Gaudiano e il Consigliere regionale Michele Cammarano.

“Questa soppressione, apporterà inevitabili ripercussioni anche sulle coincidenze del trasporto regionale, e ci lascia terribilmente perplessi rispetto alle grandi difficoltà che provocherà non solo ai pendolari, che pur di lavorare e non abbandonare le loro famiglie viaggiano tutti i giorni, ma anche alle centinaia di utenti che usufruivano di tale servizio. Non si capisce perché si tenti periodicamente di sopprimere questo collegamento, tenendo conto che quello successivo delle ore 5,51 non è utile ad essere a Roma per la presa in servizio alle ore 8. Contatteremo nelle prossime ore il management di Trenitalia e sottoporremo ufficialmente la problematica ai vertici aziendali. Il nostro impegno sarà di vigilare personalmente sulla questione affinché si risolva il disguido e possa essere garantito il servizio anche con la rimodulazione del nuovo orario che andrà in vigore nel mese di aprile” – concludono -.