NOCERA SUPERIORE. IN ARRIVO UNA PIOGGIA DI CARTELLE ESATTORIALI PER I CITTADINI

Secondo un principio di equità sociale, l’ente, senza mai perdere quel tratto distintivo di umanità che è tenuto a garantire mettendo la persona al centro, non può tollerare comportamenti che non si giustificano con oggettiva difficoltà ma soltanto con l’obiettivo di ledere il pubblico interessa ed il sostegno agli ultimi. Il cittadino che evade o elude i tributi arreca danno alle casse comunali ed alla possibilità di crescita di una città riducendo le possibilità di investimenti per servizi ed infrastrutture.