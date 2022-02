NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “INCONTRO CON VERTICI ACER PER PROBLEMI EDILIZIA POPOLARE”

Forte anche delle rassicurazioni fornite in questa direzione dal Presidente, nei prossimi giorni mi farรฒ promotore, presso i Sindaci del territorio – in particolare della provincia di Salerno – di una serie di iniziative per individuare situazioni di particolare degrado e stimolare le Amministrazioni comunali a richiedere ad ACER interventi di recupero degli immobili ancora di proprietร degli ex IACP. A cominciare dal Comune di Sant’Egidio Del Monte Albino , in cui insistono due complessi di edilizia economica e popolare. Su questo ho giร sentito il Sindaco Antonio La Mura , che mi ha assicurato si rivolgerร ad ACER per chiedere di programmare i lavori di manutenzione straordinaria degli immobili.