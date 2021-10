PELLEZZANO. CONFERITA CITTADINANZA ONORARIA AL RETTORE DELLA FEDERICO II MATTEO LORITO

“Per essersi distinto nell’illustre carriera accademica e scientifica sia in ambito nazionale che internazionale; per l’acquisizione di numerosi titoli Accademici tra cui Professore Ordinario di Patologia Vegetale, Direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché quello attuale di Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; per il contributo al progresso della cultura, della scienza e dell’economia, e per il prestigio conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento e la ricerca scientifica in svariati campi; per i numerosi riconoscimenti sociali e culturali, che hanno così conferito lustro e riconoscibilità alla Città di Pellezzano, dove lo stesso ha deciso di risiedere”.