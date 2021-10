SALERNO. PER I PROGRESSISTI RESTA SOLO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

5 nomi per una poltrona, 5 ambizioni per una sola possibilità di rientrare nell’attività politica ed istituzionale del Comune di Salerno: il giorno dopo gli uomini e le donne dei Progressisti per Salerno, la prima lista per numero di voti e per consiglieri eletti, si leccano le ferite e pensano già al futuro, partendo dalla Presidenza del Consiglio Comunale, primo atto del nuovo Consiglio Comunale. Un voto a scrutinio segreto dove, dopo quanto accaduto sulla composizione della Giunta, puo’ accadere davvero di tutto, a differenza degli anni precedenti. Conterà l’indicazione del Sindaco Napoli o, invece, si lascerà ai singoli consiglieri la possibilità di scegliere liberamente ? Un vero rebus dove ci sono, all’interno dei Progressisti, le legittime aspettative di ben 5 consiglieri comunali eletti: Dario Loffredo, Antonio Fiore, Rocco Galdi, Angelo Caramanno e Mimmo De Maio. Chi la spunterà ? Difficile fare previsioni in una fase politica tanto delicata e confusa per l’amministrazione comunale di Salerno che naviga a vista, in attesa di eventi piu’ o meno legati alle scelte politiche ed amministrative.

