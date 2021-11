PELLEZZANO. LUNCH BOX ALLE SCUOLE PER FERMARE IL CONSUMO DI PLASTICA

Il “Lunch Box” è composto da un set contenitore personalizzato, ermetico e concepito per consumare il pasto a scuola. Il set viene consegnato GRATUITAMENTE agli utenti del servizio mensa della scuola materna. In questo modo si evita di distribuire più contenitori nei vari giorni in cui i piccoli alunni frequentano la mensa scolastica durante il tempo prolungato.