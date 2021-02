PELLEZZANO. NEL 2020 RAGGIUNTO IL 73,7% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

“Ringrazio – ha detto il Primo Cittadino – soprattutto i cittadini di Pellezzano, che in questi anni hanno mostrato un forte senso civico nel condurre, in modo corretto e scrupoloso, la raccolta differenziata, permettendo al nostro Ente di raggiungere lo scorso anno lo strepitoso risultato del 73,7% di differenziata. Un comportamento che denota un profondo rispetto per il nostro territorio e che premia la nostra popolazione per l’impegno sinora messo in atto”.