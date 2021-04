PELLEZZANO. OK AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021: TASSE INVARIATE E SERVIZI GARANTITI

Nessun aumento delle tariffe comunali ma, anzi, la possibilità di effettuare un taglio della Tari per le attività commerciali che hanno subito, nel corso del 2021, una chiusura forzata in virtù dei Decreti Covid. Il Consiglio Comunale di Pellezzano, a maggioranza, ha approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2021, redatto dalla Giunta del Sindaco Francesco Morra, che punta ad un aumento degli investimenti anche nel settore della sicurezza del territorio: grazie ad i finanziamenti ottenuti dai progetti del Comune di Pellezzano, nei prossimi tre anni saranno numerosi gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico presente sul vasto comprensorio del centro della Valle dell’Irno. Il bilancio di previsione 2021 del Comune di Pellezzano guarda anche al miglioramento dei servizi per i cittadini: accanto alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, anche un incremento del numero dei dipendenti, mediante la stabilizzazione dei giovani inviati dal Concorso Regionale che serviranno a sostituire i tanti lavoratori che, negli ultimi due anni, hanno raggiunto l’età della pensione. Si tratta, dunque, di un bilancio che, nonostante il momento difficile, guarda con fiducia al futuro.

