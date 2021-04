LUCA CASCONE: “PER FINE APRILE SOLUZIONI CONCRETE ALLA FRANA DI AMALFI”

, Anas eComune di Amalfi per fare il punto della situazione, sembrerebbe che per fine mese si dovrebbe riuscire a riaprire il tratto al traffico, entro dunque i due mesi e mezzo di lavori invocati dal presidente De Luca.” “Proseguono a pieno ritmo i lavori per il ripristino della viabilità nel tratto della SS163 franato lo scorso febbraio nel territorio di Amalfi. Da quanto emerso dall’incontro di questa mattina con il Presidente Vincenzo De Luca, Anas eComune di Amalfi per fare il punto della situazione, sembrerebbe che per fine mese si dovrebbe riuscire a riaprire il tratto al traffico, entro dunque i due mesi e mezzo di lavori invocati dal presidente De Luca.”

Lo annuncia Luca Cascone, Presidente della Commissione Regionale Trasporti.

“Un risultato possibile grazie all’ottima sinergia tra gli Enti, incluse le istituzioni competenti chiamate ad esprimere i pareri tecnici richiesti, e la concessionaria della strada, tutti impegnati a lavorare in un’unica e celere direzione.

Entro fine mese partiranno anche i lavori per la messa in sicurezza della frazione alta di Amalfi, dunque l’area sovrastante la strada, con il ripristino dei sottoservizi e della strada interpoderale a monte che consente ai cittadini di accedere alle proprie case, finanziati dalla Regione Campania

per quattro milioni di euro e necessari a garantire il completamento del quadro di mitigazione del rischio sia a monte che a valle del tratto di statale compromesso. Il progetto messo a punto prevede di fare questi lavori, della durata stimata di circa sei mesi, utilizzando un’impalcatura a protezione della nuova strada in corso di ultimazione, così da garantire la viabilità e il ripristino dei collegamenti per tanti cittadini in questi mesi tagliati fuori dalla mobilità ordinaria in Costiera Sorrentina e Amalfitana.”