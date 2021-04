A LUGLIO SCATTA IL SEMESTRE BIANCO: FINIRA’ LA TREGUA SUL GOVERNO DRAGHI ?

Con l’ingresso nel Semestre Bianco, gli ultimi sei mesi di mandato del Presidente della Repubblica durante i quali non è possibile procedere allo scioglimento delle Camere, finirà la tregua sul Governo Draghi ? E le forze politiche meno convinte della nascita del nuovo esecutivo, come Lega e Movimento 5 Stelle, torneranno anche ad una azione piu’ incisiva nei confronti del Presidente del Consiglio ? Ci sono tanti che scommettono su di una inversione ad U di Matteo Salvini, preoccupato dalla emorragia di consensi ma perplesso sulle poche risposte effettive che il Governo sta dando alle sue richieste: dalla Pace Fiscale al tema delle riaperture. Certo, a Luglio qualcosa potrebbe cambiare ma l’atteggiamento della Lega potrebbe fare pagare dazio a Salvini in occasione delle elezioni amministrative di settembre-ottobre. Anche il Movimento 5 Stelle potrebbe iniziare a tirare, con maggiore forza, per la giacchetta il Presidente del Consiglio, proprio all’inizio del semestre bianco e per le stesse ragioni di Matteo Salvini. Draghi si potrebbe trovare a gestire tante mini crisi interne ad una maggioranza che, senza la paura di un voto anticipato, agirebbe in maniera piu’ forte e meno conciliante.

