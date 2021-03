PELLEZZANO. PUBBLICATO BANDO PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

“Continua il lavoro dell’Amministrazione Comunale” afferma il Sindaco Dott. Francesco Morra “I recenti eventi hanno ulteriormente evidenziato come il tema del dissesto idrogeologico sia cruciale per la sicurezza dei nostri territorio e dei nostri Cittadini. Consci di ciò, già dal primo anno della nostra Amministrazione (2018), abbiamo lavorato duro per ottenere importanti finanziamenti che ci permettessero di avviare i lavori di messa in sicurezza delle aree storicamente più esposte, quali i valloni di Capriglia, Cologna, il costone di Coperchia, ed, appunto, il vallone di Capezzano”.