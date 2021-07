PELLEZZANO. RIAPERTA AL TRAFFICO LA STRADA DELLA FRANA DI INIZIO ANNO

E’ stata riaperta al traffico, questo pomeriggio, Via Nicotera, la strada di Pellezzano, colpita ad inizio anno da una grave frana. A comunicarlo è il sindaco Francesco Morra.

Si avvisa la Cittadinanza che a seguito del completamento dei lavori per la messa in sicurezza della sede stradale e del muro di contenimento tra il civico 37 ed il civico 39 di Via V.Nicotera, a seguito del cedimento dei mesi scorsi, è stato ripristinato il traffico veicolare.

⁃ SENSO UNICO di marcia in via G. Nicotera dalla intersezione con via E.Fumo e fino alla SP 27 (Loc. Costa);

⁃ DOPPIO SENSO di circolazione su Via E. Fumo;

⁃ OBBLIGO DI SVOLTA a destra su via G. Nicotera per chi proviene da via E. FUMO.