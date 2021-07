CENTRO DEMOCRATICO CON GIUSEPPE CONTE: VERSO UNA FUSIONE CON IL NUOVO PARTITO ?

Bruno Tabacci, leader di Centro Democratico, tra i promotori della squadra di salvezza nazionale per garantire la prosecuzione al Governo Conte 2, salvo poi sostenere il Governo Draghi, è pronto ad entrare con il suo movimento all’interno del nuovo partito che l’ex Presidente del Consiglio starebbe per fondare. Una scelta che ha già messo in allerta i territori dove ci si appresta al voto per le prossime elezioni amministrative e che, a questo punto, potrebbero essere costretti a rivedere non solo i simboli ed i nomi delle liste ma, in alcuni casi, anche le alleanze.

