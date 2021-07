SOLOFRA. IL BRACCIO DI FERRO CON DE LUCA SULL’OSPEDALE ARRIVA AL MINISTRO SPERANZA

La questione dell’Ospedale di Solofra e, soprattutto, della Delibera della Regione Campania che ne prevede una riduzione di servizi e la chiusura del Pronto Soccorso, è arrivata a Roma, sulla scrivania del Ministro della Salute Roberto Speranza che, nel pomeriggio di ieri, ha ricevuto una delegazione di amministratori locali, guidata dal Sindaco di Solofra Michele Vignola. Il braccio di ferro tra comuni della Provincia di Avellino e Regione Campania è appena agli inizi, anche se, nel corso dell’incontro è stato lo stesso Ministro Speranza a ribadire che ” le competenze sono in capo alla Regione Campania e nell’ambito di una collaborazione interistituzionale.” Il fronte politico anti De Luca, pero’, è destinato ad allargarsi perchè, come scrive il sindaco di Solofra Vignola ” ll Sindaco di Avellino Gianluca Festa, il Consigliere Regionale Livio Petitto, i deputati on.Umberto Del Basso De Caro e on. Federico Conte hanno ribadito l’importanza del dell’Ospedale Landolfi e del suo Pronto Soccorso nell’ambito della rete dell’emergenza\urgenza della provincia di Avellino e dei territori dell’Alto Sarno – Valle dell’Irno anche alla luce delle difficoltà che ogni giorno registra il Pronto Soccorso di Avellino.”

