PIERO DE LUCA (PD): “ACCOLTE NOSTRE RICHIESTE PER NON TOGLIERE RISORSE AL SUD”

Grazie al forte impegno del Partito Democratico, il Decreto Rilancio contiene misure importanti per il Mezzogiorno.

A tal proposito, nelle scorse settimane, mi sono battuto fortemente in Parlamento con tanti colleghi ed ho presentato un Ordine del giorno a mia prima firma, per impegnare il Governo a mantenere al Sud e ad accelerare l’utilizzo delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione per affrontare l’emergenza sanitaria.

Lo annuncia il deputato del Partito Democratico Piero De Luca.

L’obiettivo era non perdere Miliardi di euro destinati al Mezzogiorno.

Il Decreto Rilancio raccoglie proprio questa indicazione e va nella direzione sperata.

Ora, dobbiamo lavorare a fondo per garantire un’erogazione veloce delle risorse disponili, e una radicale semplificazione delle procedure che rallentano o limitano la ripartenza delle attività economiche.

Con determinazione e coraggio, ci prepariamo a ripartire.

Uniti, insieme, ce la faremo!