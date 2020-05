TRATTATIVA CONTE – ITALIA VIVA: BOSCHI MINISTRO, MARATTIN PRESIDENTE COMMISSIONE FINANZE

Ore di trattative e di riunione, segrete e meno segrete, tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il leader di Italia Viva Matteo Renzi: l’obiettivo è scongiurare il voto di sfiducia, in programma domani al Senato, nei confronti del Ministro della Giustizia Bonafede.

Sul tavolo ci sono due nomi, due incarichi: il primo è quello di Maria Elena Boschi per la quale pare che Renzi abbia chiesto il Ministero dell’Istruzione, oggi a guida Cinque Stelle con il Ministro Azzolina; il secondo incarico, da sempre considerato strategico da ogni governo, è la Presidenza della Commissione Finanze per la quale Renzi ha proposto il nome di Luigi Marattin, altro fedelissimo dell’ex Presidente del Consiglio. Ovviamente il tutto avverrebbe da qui a qualche settimana, anche perchè Renzi continua a tenere la maggioranza giallorossa sotto scacco con i numeri al Senato che sono fondamentali per la tenuta del Governo.