PIERO DE LUCA (PD): “IL MISE ISTITUISCA UN TAVOLO PER TUTELARE I LIVELLI OCCUPAZIONALI”

“Il MISE istituisca in tempi brevi un tavolo istituzionale per discutere del futuro dei centinaia di lavoratori della Dema Spa di Somma Vesuviana. La crisi economica ed aziendale post Coroavirus ha messo in ginocchio l’azienda napoletana che opera nel campo dell’aeronautica e che si è vista respingere dall’Inps anche la richiesta di rimodulazione del debito in cinque anni con rate crescenti e non costanti. Una situazione preoccupante che necessita di un intervento immediato per trovare soluzioni alternative atte a salvaguardare l’azienda e i livelli occupazionali che, solo in Campania, si aggirano intorno alle 500 unità”. Lo ha dichiarato in una nota il deputato democratico Piero De Luca. “Un tavolo interistituzionale con tutti i soggetti interessati, Inps e ministero del Lavoro compresi, potrebbe far emergere nuovi percorsi da seguire per un eventuale ulteriore Piano di Risanamento e rilancio industriale. In questo modo, se da un lato l’azienda, eccellenza del settore aeronautico, potrebbe continuare la produzione, dall’ altro, si garantirebbe una possibilità di futuro agli operai ed alle loro famiglie, duramente provati da questa difficile situazione che si protrae da troppi mesi”, ha concluso.

