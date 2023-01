PIERO DE LUCA SPAZZA VIA LE POLEMICHE: “CONVINTAMENTE CON STEFANO BONACCINI”

Una dichiarazione che serve anche a cancellare le polemiche degli ultimi giorni, successive alla scelta di Pina Picierno come Vice Segretario da parte di Stefano Bonaccini: alla fine il parlamentare del Pd Piero De Luca si allinea, mette in soffitta i veleni, annunciando il suo sostegno pieno alla candidatura del Presidente della Regione Emilia Romagna alla carica di Segretario Nazionale del Partito Democratico.

Perché credo in un Partito popolare, che dia voce e valorizzi davvero i territori, le persone in carne ed ossa, i nostri militanti, i nostri amministratori, mettendo da parte vecchie logiche e schemi liquidi o gassosi di gestione del Partito.

Per questo, ho deciso di dare il mio contributo. E di farlo a partire dalla priorità politica di costruire un nuovo Sud, che sia messo in condizione di colmare gli attuali divari di cittadinanza e che sia pienamente protagonista nel processo di rilancio e rinnovamento del nostro Partito. Quel Sud ricco di storia, di valori, di potenzialità, di umanità, di energie che hanno diritto a pari dignità e opportunità rispetto al resto del Paese.

A Stefano voglio dire grazie per la fiducia. Inizia una nuova sfida entusiasmante per il Partito, per l’Italia e per il Mezzogiorno. Mobilitiamoci tutti!