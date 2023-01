SCAFATI. SALVATI GIOCA D’ATTESA: I CONSIGLIERI COMUNALI SONO PRONTI A DIMETTERSI?

Il Sindaco di Scafati Cristoforo Salvati, almeno per il momento, non ha alcuna intenzione di rassegnare le dimissioni per la crisi politica che ha coinvolto la sua amministrazione comunale. Niente dimissioni ma la ferma volontà di proseguire con chi vorrà, ancora una volta, sostenere le sue idee e portare fino alla fine la consiliatura che scadrà, in maniera naturale, a luglio del 2024. Salvati, dunque, gioca sulla mancanza di coesione all’interno dei consiglieri comunali, tanto di opposizione quanto di maggioranza, i quali, per raggiungere l’obiettivo dello scioglimento dell’amministrazione e del voto anticipato a maggio, dovrebbero rassegnare le dimissioni in numero sufficiente da raggiungere la maggioranza piu’ uno dell’intero Consiglio Comunale. Una circostanza che, al momento, pare difficile dal verificarsi, forse anche per il timore, per molti consiglieri comunali, di non rientrare in aula in maniera molto semplice alla prossima tornata elettorale.

