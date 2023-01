STEFANO BONACCINI AD AVELLINO PER LA CAMPAGNA PER LE PRIMARIE 2023

Ha scelto Avellino, una sede a metà tra Napoli e Salerno, ma anche facilmente raggiungibile da Caserta, per la sua prima uscita da candidato alla Segreteria Nazionale del Partito Democratico: Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna, è stato accolto nel comune capoluogo dell’Irpinia dal Consigliere Regionale Maurizio Petracca, insieme al deputato Piero De Luca.

“Una comunità e non solo un partito che ha accolto questo pomeriggio Stefano Bonaccini ad Avellino. Un vero e proprio bagno di folla per lui a conferma di una presenza radicata, di una militanza consapevole, di un desiderio di contribuire a cambiare il Partito Democratico con partecipazione e protagonismo.”

La centralità dei territori, il coraggio di essere sempre dalla parte dei più deboli, il rifiuto delle nomenclature e delle rendite di posizione sono punti qualificanti di un partito che vuole tornare ad essere riferimento concreto per le persone, per le famiglie, per i lavoratori.