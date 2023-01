ANNA PETRONE SOSTIENE ELLY SHLEIN PER IL CONGRESSO DEL PD: “IN DIFESA DELLE FASCE PIU’ DEBOLI”

L’ex consigliere regionale del Partito Democratico Anna Petrone, impegnata lo scorso settembre con le Politiche nel difficile collegio uninominale del Senato, ha annunciato il suo sostegno, per le prossime primarie di febbraio, a favore della parlamentare Elly Shlein, candidata alla carica di Segretario Nazionale del Partito Democratico.

Una scelta legata alle posizioni della Shlein in difesa delle fasce piu’ deboli, secondo quanto dichiarato da Anna Petrone al quotidiano Le Cronache, ma per il momento l’ex consigliere regionale pare essere l’unico dirigente provinciale del PD ad aver detto no al sostegno per Stefano Bonaccini.