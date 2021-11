PIERRO GROUP: UN NUOVO CANTIERE ANAS A FERRARA GRAZIE AD ACCORDO QUADRO

La società Pierro Group di Fisciano, dopo aver completato nei mesi scorsi, in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, un intervento di messa in sicurezza di un viadotto nei pressi della Strada Statale Adriatico, adesso è alle prese con un nuovo delicato lavoro nei pressi di Ferrara. Ancora una volta, grazie all’accordo Quadro sottoscritto con Anas, la società salernitana sarà chiamata ad intervenire per un delicato appalto che prevede la messa in sicurezza di un viadotto che sovrasta una strada ad alto scorrimento. “Grazie ad Anas che continua a darci fiducia”, sottolineano dalla sede di Fisciano della società Pierro Group, “anche questa volta siamo chiamati, in tempi rapidi, ad eseguire un lavoro che non solo prevede la manutenzione straordinaria di un importante viadotto ma che richiede la massima attenzione, proprio perchè l’opera si trova a ridosso di una arteria stradale molto trafficata. Grazie ai nostri tecnici ed ai nostri operai cercheremo di completare l’intervento prima dei tempi stabiliti dal contratto, per limitare al massimo il disagio per gli automobilisti che, quotidianamente, attraversano le strade della zona”. L’accordo Quadro di Anas, a livello nazionale, coinvolge le principali aziende del settore delle costruzioni generali: per la società Pierro Group si tratta di un riconoscimento delle capacità operative e manageriali di una azienda che, da anni, opera sul territorio.

