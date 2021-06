PIERRO GROUP, VERSO IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI SULLA STRADA ADRIATICA

Sono quasi completati, nel pieno rispetto dei termini stabiliti dall’Accordo Quadro con Anas, i lavori che la società Pierro Group di Fisciano sta effettuando lungo uno dei principali viadotti della Strada Statale Adriatica, nei pressi del Comune di Misiano Adriatico. Si tratta di una delle arterie maggiormente frequentate e trafficate, soprattutto durante il periodo estivo, utilizzata da tantissimi automobilisti per raggiungere le località di vacanza.

“E’ questo uno dei motivi per i quali” sottolinea l’amministratore Franco Pierro, “ci teniamo tantissimo a consegnare nei tempi del contratto l’opera ad Anas. Da imprenditore mi rendo conto delle difficoltà che, nell’ultimo anno e mezzo, tante aziende del settore del turismo e dell’accoglienza, hanno sopportato per l’emergenza covid 19. Ed allora il nostro è stato un impegno anche per consentire, in piena sicurezza e tranquillità, la ripartenza dell’economia in Italia. Come Pierro Group siamo, particolarmente, orgoglioso di aver dato il nostro piccolo contributo ad una nuova stagione per la nostra amata Italia”.