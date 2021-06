ROBERTO FICO CONSEGNA AL COMUNE DI PELLEZZANO IL RITRATTO DI MATTEO ANGELO GALDI

Il Presidente della Camera, On. Roberto Fico, in presenza del Questore di Palazzo Montecitorio On. Edmondo Cirielli, ha consegnato al Primo Cittadino di Pellezzano il ritratto di Matteo Angelo Galdi, primo Presidente del Parlamento delle Due Sicilie nel 1820 e nel 1821, il cui volto è stato collocato nel 2020 a inizio della Collezione per il Bicentenario della prima seduta del primo Parlamento pre-unitario, accanto ai ritratti dei Presidenti della Camera dei deputati.