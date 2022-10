PINO BICCHIELLI (NM): “CONGRATULAZIONI AD EDMONDO CIRIELLI PER NOMINA VICE MINISTRO”

“Congratulazioni all’onorevole Edmondo Cirielli, nominato vice ministro degli Esteri, politico di lungo corso ed esponente di spicco del centrodestra nazionale e locale. Sono certo che le sue competenze e la sua esperienza saranno preziose per il suo ruolo strategico nell’interesse del Paese”. Lo dichiara Pino Bicchielli, deputato di ‘Noi Moderati’ a poche ore dalla nomina dei viceministri che vanno a completare la squadra del governo Meloni. “Edmondo è un uomo del territorio e la sua competenza sarà sicuramente utile al nuovo esecutivo che con le nomine di vice ministri e sotto segretari va a completare una squadra forte, coesa ma soprattutto capace. Ed è proprio sulle capacità che punto l’accento complimentandomi per tale scelta. Gli Esteri è un dicastero che oggi gioca un ruolo fondamentale e l’apporto che il deputato salernitano di Fratelli d’Italia sarà di fondamentale importanza. A ciò, si aggiunge anche l’onore e l’orgoglio del territorio di Salerno di vedere un proprio figlio inserito in una casella di cotante levatura istituzionale. Le varie nomine – conclude il parlamentare di Noi Moderati – sono un valore aggiunto al Governo Meloni e quella di Edmondo Cirielli un fiore all’occhiello”. Da parte di Bicchielli arriva l’augurio di buon lavoro al neo vice ministro degli Esteri, a tutti i nuovi omologhi e ai sotto segretari.

