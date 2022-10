PAGANI. LE CONGRATULAZIONI DEL SINDACO DE PRISCO PER VICE MINISTRI E SOTTOSEGRETARI CAMPANI

“Congratulazioni all’onorevole Edmondo Cirielli, che andrà a ricoprire il prestigioso ruolo di viceministro agli Esteri nel Governo di Giorgia Meloni. Una delega delicata per il deputato di Fratelli d’Italia, specie in questo momento di conflitti internazionali, che vanno a colpire anche il cuore dell’Europa con conseguenze notevoli per l’Italia. Siamo sicuri che l’On. Cirielli, residente nella nostra Pagani, saprà adempiere egregiamente a questo compito.”

Lo scrive il Sindaco di Pagani Lello De Prisco.

Estendiamo le congratulazioni anche all’on. Maurizio Leo, originario di Siano, in quota Fratelli d’Italia, nominato viceministro dell’Economia e delle Finanze, all’On. Pina Castiello della Lega, afragolese, nominata Sottosegretario con delega ai Rapporti con il Parlamento, e all’ On. Tullio Ferrante, di San Giorgio a Cremano, in quota Forza Italia, nominato Sottosegretario alle Infrastrutture.

Siamo sicuri che sapranno essere dei riferimenti saldi per le istanze della nostra comunità al Governo.