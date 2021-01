PIU’ EUROPA E PARTITO DEMOCRATICO: INCONTRO PROVINCIALE A SALERNO PER LE COMUNALI 2021

Cordiale incontro tra il Segretario Provinciale del Pd salernitano Vincenzo Luciano, Manuela Zambrano componente della Segreteria nazionale di +Europa e Michele Caprio coordinatore del gruppo locale di + Europa Salerno Mediterranea.

Gli intervenuti si sono soffermati sulla difficile situazione politica nazionale, esprimendo l’auspicio che la crisi di governo in corso possa risolversi con la nascita di un esecutivo capace di affrontare con determinazione e autorevolezza la crisi pandemica e quella economica. Sulle prossime elezioni amministrative il coordinatore di Salerno Mediterranea, Michele Caprio, anche a nome dei gruppi + Europa Cilento e Piana del Sele, ha ribadito la posizione di + Europa, disponibile a partecipare nelle forme che saranno decise alle coalizioni ispirate al modello regionale. Il segretario del Pd è stato inoltre invitato a partecipare ad iniziative promesse dai gruppi territori per un confronto sulle tematiche locali, ma anche su temi di interesse nazionale e regionale. Vincenzo Luciano ha ringraziato per il contributo che + Europa offrirà al dibattito politico in Provincia di Salerno e si è detto sempre interessato e disponibile al confronto.