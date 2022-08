POLITICHE 2022. ECCO LA SQUADRA DEI CANDIDATI DEL M5S: TRA NOVITA’ E CONFERME

Non ci sono i nomi “storici” del M5S della Provincia di Salerno: da Angelo Tofalo ad Andrea Cioffi, tra i primi a sostenere il messaggio di Beppe Grillo in città; manca anche il parlamentare uscente Nicola Provenza – che ha rinunciato alla sua candidatura dopo l’esperienza in Parlamaneto – ma ci sono ancora Castiello, Bilotti e Villani che sono i testimoni della clamorosa vittoria del Movimento 5 Stelle alle politiche del 2018. Il capolista alla Camera tocca alla Provincia di Avellino con il deputato uscente Gaudiosa, al Senato, invece, per il Campania 2, come capolista arriva il Ministro Patuanelli.

Alla presentazione dei candidati e delle candidate del Movimento 5 Stelle, presente, anche il Coordinatore Regionale Salvatore Micillo, anche lui fermo ai box per la regola dei due mandati.

“Insieme a loro,” scrive Micillo, “saremo come sempre dalla parte di chi tutela gli interessi degli ultimi. Di chi crede nel lavoro di qualità. Di chi dice basta a paghe da fame che umiliano la dignità umana. Di chi intende garantire uguali diritti a tutte le lavoratrici e i lavoratori. Di chi vuole che i giovani abbiano un futuro stabile. Di chi pensa che le donne vadano retribuite come gli uomini e non debbano più scegliere tra lavoro e famiglia. Di chi propone di aumentare gli stipendi del nostro personale sanitario e dei nostri insegnanti. Di chi ogni giorno combatte per affermare la legalità e contrastare le mafie. Dalla parte di chi vuole compiere la transizione ecologica del Paese creando nuovi posti di lavoro, tutelando l’ambiente e rendendo l’Italia indipendente dal punto di vista energetico.”