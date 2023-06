PONTECAGNANO FAIANO. DA OGGI INIZIA LA GUERRA PER LA SUCCESSIONE A LANZARA

Saranno 5 anni di guerre interne, di battaglie politiche tra alleati, di spintoni amministrativi tra chi ha già in mente di prendere il suo posto: per il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara da oggi, con il suo insediamento ufficiale, inizia la guerra per la successione al suo ruolo di primo cittadino, considerato il vincolo del secondo mandato che, anche in caso di riforma, non verrà eliminato per i comuni superiori ai 15mila abitanti. Ed allora è il momento delle ambizioni, legittime o meno, di chi aspira a rivestire il ruolo di sindaco del centro dei Picentini tra 5 anni o meno, a secondo di quello che accadrà nel Comune di Pontecagnano Faiano.

Share on: WhatsApp